Riohacha, Colombia, a 26 de noviembre de 2026.- El gobierno de Colombia puso en marcha una nueva infraestructura penitenciaria en el departamento de La Guajira, con la que busca ampliar la capacidad de reclusión y fortalecer el control de las autoridades sobre los centros penitenciarios. El complejo, inaugurado por el presidente Abelardo de la Espriella, tiene espacio para albergar hasta mil 722 personas privadas de la libertad.

El establecimiento, denominado Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON), se ubica en Riohacha y cuenta con 476 celdas distribuidas en ocho pabellones, siete para hombres y uno para mujeres, además de áreas destinadas a atención médica, educación, capacitación laboral y actividades de resocialización.

La obra, que comenzó en 2021 y permaneció detenida durante cuatro años, representó una inversión superior a los 362 mil millones de pesos colombianos. Su apertura forma parte de las acciones del gobierno para ampliar los espacios penitenciarios y atender las necesidades del sistema de reclusión.

Durante la inauguración, De la Espriella señaló que se reforzarán las medidas de vigilancia para evitar que desde las cárceles se coordinen extorsiones, amenazas y otras actividades delictivas, al tiempo que sostuvo que los centros penitenciarios deben permanecer bajo control del Estado.

La nueva prisión también contempla espacios específicos para población indígena, particularmente de la comunidad wayuu, así como instalaciones para mujeres y áreas de atención infantil, con el propósito de atender las necesidades de distintos grupos de personas privadas de la libertad.