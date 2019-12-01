Imputan a ex asesor de Trump por manejo indebido de documentos clasificados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 08:35:24

Baltimore, Maryland, Estados Unidos, a 17 de octubre 2025.- Un jurado federal de Estados Unidos imputó a John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional, del presidente Donald Trump, por “mal uso de información clasificada”, informó el Departamento de Justicia (DOJ).

El ex funcionario de la Casa Blanca está acusado de ocho cargos por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla.

Bolton, quien fuera un hombre cercano a Trump durante su primer mandato, fue acusado en una corte federal de Maryland después de que (DOJ) lo solicitara tras iniciar una investigación de unas notas que había escrito en su correo personal, avanzó la cadena CNN.

Según la acusación formal, el ex asesor utilizaba su correo para redactar resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca, a modo de diario personal, mientras ejercía su cargo entre 2017 y 2021.

Por su parte, el líder republicano arremetió contra Bolton al asegurar que “es una mala persona”.