Imputan a ex asesor de Trump por manejo indebido de documentos clasificados

Imputan a ex asesor de Trump por manejo indebido de documentos clasificados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 08:35:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Baltimore, Maryland, Estados Unidos, a 17 de octubre 2025.- Un jurado federal de Estados Unidos imputó a John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional, del presidente Donald Trump, por “mal uso de información clasificada”, informó el Departamento de Justicia (DOJ).

El ex funcionario de la Casa Blanca está acusado de ocho cargos por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla.

Bolton, quien fuera un hombre cercano a Trump durante su primer mandato, fue acusado en una corte federal de Maryland después de que (DOJ) lo solicitara tras iniciar una investigación de unas notas que había escrito en su correo personal, avanzó la cadena CNN.

Según la acusación formal, el ex asesor utilizaba su correo para redactar resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca, a modo de diario personal, mientras ejercía su cargo entre 2017 y 2021.

Por su parte, el líder republicano arremetió contra Bolton al asegurar que “es una mala persona”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bloqueos de productores aguacateros paralizan principales vías en Uruapan, Michoacán
A proceso dos presuntos implicados en desaparición de Kimberly Moya; hechos ocurridos en Naucalpan
Arde la carretera Morelia – Pátzcuaro, Michoacán: quema de tráilers y vehículos baleados desata operativo
Fallece hombre que fue arrollado por vehículo de la Carrera Panamericana en Michoacán
Más información de la categoria
Restablecen servicios en la Sierra Gorda de Querétaro tras las intensas lluvias
Bloqueos de productores aguacateros paralizan principales vías en Uruapan, Michoacán
Arde la carretera Morelia – Pátzcuaro, Michoacán: quema de tráilers y vehículos baleados desata operativo
Se registra enfrentamiento en la Pátzcuaro-Uruapan; incendian dos vehículos
Comentarios