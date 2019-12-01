Impulsará Donald Trump un tope del 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito en EU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 22:34:43

Washington, Estados Unidos, a 9 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que promoverá la aplicación de un límite provisional a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, como parte de una estrategia para frenar prácticas que considera perjudiciales para los consumidores.

De acuerdo con lo expuesto por el mandatario, la propuesta contempla fijar un tope del 10 por ciento en los intereses durante un periodo de un año, medida que comenzaría a aplicarse a partir del 20 de enero de 2026.

Trump señaló que las tasas actuales, que rondan entre 20 y 30 por ciento, son consecuencia de decisiones adoptadas por el gobierno anterior y afirmó que su iniciativa busca aliviar la carga financiera de la población y hacer más accesible el crédito.

El anuncio se realizó en el marco del aniversario de su llegada a la presidencia y se inscribe dentro de su discurso de protección al consumidor y de crítica hacia las grandes instituciones financieras.

“No permitiremos que el público estadounidense siga siendo estafado”, sostuvo el presidente.