Illinois demanda a Trump por despliegue de 400 soldados en Chicago

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 11:47:35
Chicago, Illinois, Estados Unidos, a 6 de octubre 2025.- El gobierno de Illinois demandó a la Administración de Donald Trump por el despliegue de 400 elementos de la Guardia Nacional texana en Chicago.

Dicho personal militar está encargado de controlar las protestas que estallaron en varios puntos de la entidad, contra las redadas migratorias ejecutadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP), cuyos elementos disparon contra una mujer el pasado 4 de octubre.

La demanda del fiscal general de dicho estado, Kwame Raoul, argumenta que el Gobierno del republicano “ha excedido su autoridad” porque “no existe ninguno de los requerimientos legales que justifiquen la federalización y despliegue de la Guardia Nacional”, como una invasión, una rebelión o la falta de aplicación de la ley federal.

“Illinois está llevando a la Administración Trump a la corte por su ilegal e inconstitucional despliegue de tropas militares en nuestro estado”, expresó el gobernador de la entidad, el demócrata JB Pritzker.

Además, se dio a conocer que el recurso legal señala también al jefe del Departamento de Guerra, Pete Hegseth y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

