IA provoca crisis energética "sin precedentes", aseguran expertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 10:17:54

Miami, Florida, Estados Unidos, a 25 de noviembre 2025.- El auge de la inteligencia artificial (IA) ha producido una demanda energética sin precedentes que solo puede ser resuelta por la adopción de la energía nuclear, según varios líderes del sector energético.

“Lo que estamos presenciando ahora en el lado de la demanda no tiene precedentes”, dijo el presidente de Spearmint Energy, Andrew Waranch, en el World Strategic Forum (WSF) que se celebra en la ciudad de Miami, Florida.

“No estábamos, colectivamente, como país, anticipando este crecimiento en la demanda”, añadió el gerente de la división de Energía y Resiliencia, Shawn Bennet.

Según los expertos, la escasez de energía se da por la “notable” demanda energética que requieren los centros de datos, especialmente desde el auge de la inteligencia artificial y ha provocado que los tiempos de espera para elementos clave del sistema ya alcancen los cuatro años.

“Los pedidos de turbinas de gas tienen listas de espera que han pasado de 2 años a siete o diez, lo que incrementa los costos”, señalaron.

Por lo anterior, los consumidores en Estados Unidos deberán esperar que sus facturas eléctricas se multipliquen por dos o crezcan aún más en los próximos años.

En ese sentido, los analistas coincidieron en que la energía nuclear es la única opción a largo plazo.

El presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, señaló a este tipo de energía como la única que es “limpia”, “estable” y “escalable“, mientras que el fundador de Valar Atomics, Isaiah Taylor, indicó que su tiempo de comercialización es de “uno o dos años” en lugar de “entre cinco y diez”.