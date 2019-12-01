Huracán "Erin" provoca evacuaciones en islas de Carolina del Norte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 12:15:25

Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, a 18 de agosto 2025.- El huracán de categoría mayor, “Erin” provocó que las autoridades estadounidenses ordenaran evacuaciones inmediatas en las islas turísticas Ocracoke y Hatteras, del estado de Carolina del Norte.

De acuerdo con el boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el ciclón se encuentra 180 kilómetros al norte de las Islas Turcas y Caicos, ubicadas en el Caribe, con vientos máximos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora.

En ese sentido, se informó que se espera que su trayectoria vire ligeramente hacia el oeste, aproximándose hacia la costa este de la Unión Americana.

Se espera que ‘Erin’ pase al sureste de las Bahamas y avance entre Bermudas y la costa este de Estados Unidos a mediados de semana.

Por otra parte, el NHC alertó de lluvias intensas en las islas Turcas y Caicos, el sureste y el centro de las Bahamas, con acumulados de 50 a 100 milímetros y máximos de hasta 150 milímetros (6 pulgadas), lo que podría generar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra.