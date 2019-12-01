Hombre pierde la vida al ser aplastado por una grúa mientras trabajaba colocando un árbol gigante de Navidad en Manaos, Amazonas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 16:16:38

Manaos, Amazonas, a 24 de noviembre de 2025.- Un hombre perdió la vida, después de que fuera aplastado por una grúa, mientras se realizaba la instalación de un árbol de Navidad Gigante en Largo São Sebastião.

De acuerdo a la información, la víctima, quien fue identificada como Antônio Paulo Rodrigues de Souza, de 40 años de edad, era el soldador de la empresa que fue contratada para levantar la estructura, cuando la unidad de carga perdió estabilidad y terminó por voltearse, ocasionando la muerte del hombre, además de que otro resultó herido.

La estructura para el árbol de más de 30 metros de altura, estaba siendo colocada frente al Teatro Amazonas, uno de los lugares más turísticos de la ciudad.

Ante el incidente, la Policía Civil de Amazonas detuvo al operador de la grúa para que rindiera su declaración, quien de acuerdo a los testigos, intentó huir del lugar después del accidente, pero finalmente pudo ser localizado por las autoridades.

Hasta el momento, las primeras investigaciones señalan que posiblemente se trató de una falla en la estabilización del equipo o un erro de cálculo en el peso de la estructura.

Peritos continúan trabajando en la zona, para determinar si hubo alguna negligencia por parte de la empresa que estaba a cargo del montaje.

Asimismo, el montaje navideño estará suspendido, hasta que las autoridades terminen de realizar todas las investigaciones correspondientes.

Sobre el otro trabajador que resultó herido, la Secretaría Municipal de Salud, confirmó que fue trasladado al Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto y su estado se reporta como estable.