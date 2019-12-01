Hombre muere tras ingresar al recinto de tigres en un parque de Reino Unido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 12:03:24

Doncaster, Inglaterra, 11 de octubre de 2026.— Un hombre murió tras ser atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, luego de ingresar al recinto del felino, informó la Policía de South Yorkshire.

El incidente ocurrió el sábado 10 de octubre, alrededor de las 13:35 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron el reporte de un hombre dentro del área de los tigres. Pese a la intervención de los equipos médicos, la víctima falleció en el lugar.

Tras lo ocurrido, el parque fue evacuado y las autoridades informaron que el animal permaneció ileso y no representaba un riesgo adicional para los visitantes.

La administración del recinto expresó sus condolencias a los familiares del fallecido y confirmó su colaboración con las autoridades para esclarecer las circunstancias del caso.

La policía pidió no compartir los videos del incidente que circulan en redes sociales, mientras continúan las investigaciones para determinar cómo el hombre ingresó al área restringida.