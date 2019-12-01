Hombre detona un explosivo junto a un vehículo de la policía en Moscú; hay un policía fallecido y dos heridos

Hombre detona un explosivo junto a un vehículo de la policía en Moscú; hay un policía fallecido y dos heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 21:30:56
Moscú, Rusia, a 23 de febrero de 2026.- Un elemento de la policía perdió la vida y otros dos resultaron lesionados luego de que una persona no identificada activara un artefacto explosivo junto a una unidad oficial durante la madrugada del martes en Moscú, informaron autoridades locales.

De acuerdo con la oficina del Ministerio del Interior en la capital rusa, el hecho ocurrió minutos después de la medianoche, en las inmediaciones de la estación de tren Savyolovsky, ubicada en la zona centro de la ciudad. En el lugar también murió el presunto agresor.

Según los primeros reportes, el individuo se aproximó a un vehículo de la policía de tránsito y detonó el dispositivo, lo que provocó la muerte inmediata de uno de los agentes y dejó a dos más con heridas, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

La Comisión de Investigación de Rusia informó que ya inició una indagatoria sobre lo ocurrido; sin embargo, hasta el momento no ha revelado la identidad del atacante ni posibles móviles. El atentado se registró en la misma fecha en que se cumple el cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania.

