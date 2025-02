Hallan sin vida a tiktoker Victoria Lerman tras desmayarse en el baño; le cayó agua hirviendo por horas

Moscú, Rusia, 25 de febrero del 2025.- A los 32 años de edad, murió la tiktoker y la rapera Victoria Lerman, luego de que su cuerpo fuera encontrado en el baño de su casa, tras sufrir graves quemaduras al desmayarse y dejar que le cayera agua hirviendo de la regadera.

La noticia sorprendió a sus fans en la red social TikTok, dado que la joven había ganado gran popularidad como rapera y creadora de contenido para la plataforma.

De acuerdo a primeros reportes, el cuerpo de la joven fue descubierto sin vida por su pareja, quien reportó la situación a la policía y declaró que su muerte se trató de un terrible accidente.

No obstante, dicha versión no tiene contentos a familiares y amigos, quienes exigen que se investigue lo sucedido, ya que no creen que se trate de un simple accidente.

En ese sentido, la pareja de la víctima, cuyo nombre aún no ha sido revelado, es ahora foco de la investigación, ya que existen dudas sobre su implicación en la tragedia.