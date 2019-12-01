Habría obtenido asilo político en el Reino Unido la exesposa de Javier Duarte, para evitar su extradición a México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 22:55:22

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2026.- Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, habría conseguido asilo en el Reino Unido, lo que frenó su extradición a México.

De acuerdo con fuentes del Gabinete de Seguridad federal, la defensa de Macías Tubilla presentó nuevos recursos legales para impedir su traslado al país.

Entre los argumentos expuestos ante tribunales británicos se sostiene que el proceso en su contra presentaba irregularidades, ya que el delito que se le imputa habría prescrito y esa situación no fue informada por la Secretaría de Relaciones Exteriores al solicitar la extradición.

Asimismo, se indicó que la acusación contra la exfuncionaria se basa únicamente en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud durante el gobierno de Duarte, quien presuntamente habría declarado bajo tortura.

Macías Tubilla, residente en Londres, Inglaterra, enfrenta señalamientos por fraude específico por un monto de 112 millones de pesos, presuntamente cometidos cuando encabezaba el DIF de Veracruz.