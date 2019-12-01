Gustavo Petro acusa hallazgo de cadáveres en costas colombianas; podrían ser de ataques de EEUU, indica

Bogotá, Colombia, a 8 de diciembre 2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro informó sobre el hallazgo de dos cuerpos en las costas de sus país, en un pueblo de la frontera con Venezuela y sugirió que podrían ser víctimas de los ataques a navíos en el mar Caribe.

“Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de la Guajira”, escribió Petro en la red social X y solicitó a la autoridad forense colombiana “establecer identidades y coordinar con la fiscalía de Venezuela”.

Por su parte, un vocero de la policía del departamento de La Guajira, al norte de Colombia, confirmó a la AFP que los cuerpos fueron hallados en una playa de pescadores, pero aclaró que no se han determinado las circunstancias de sus decesos.

Sin embargo, previamente la cadena pública de televisión RTVC emitió un reportaje sobre el hallazgo de dos cuerpos en un poblado de pescadores conocido como Puerto López, además, comentó sobre el avistamiento e varios otros cadáveres en las costas de Venezuela.