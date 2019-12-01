Guardia Revolucionaria de Irán confirma muerte de su jefe de Inteligencia tras ataque aéreo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 08:58:34

Teherán, Irán, a 6 de abril 2026.- La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la muerte en un ataque de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí, tal como había informado anteriormente Israel.

“El destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio (muerte)”, informó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim.

Jadamí fue nombrado responsable de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán en junio de 2025, tras la muerte de su predecesor Mohamad Kazemi en el conflicto del año pasado con el Estado judío.

Cabe señalar que momentos antes de la confirmación de su muerte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había anunciado la muerte de Jadamí, en uno de sus bombardeos contra Teherán y aseguró que se trataba de “uno de los tres altos mandos de la organización”.

Cabe señalar que, desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el pasado 28 de febrero, han sido asesinados numerosos altos cargos militares, entre ellos el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpur, o el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

De igual forma, el primer día de hostilidades ultimaron al líder supremo de Irán, Alí Jameneí, o figuras políticas como Alí Lariyani, entonces el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de la República Islámica.