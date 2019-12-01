Grupo extremista libera a 20 rehenes con vida tras alto al fuego con Israel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 08:01:17

Gaza, Franja de Gaza, a 13 de octubre 2025.- El grupo extremista que controla Gaza liberó a 20 rehenes vivos que mantenía retenidos desde el 7 de octubre 2023, día en que inició el conflicto bélico con Israel.

Se dio a conocer que la liberación de las personas se realizó en dos instancias, primero fueron entregados a la Cruz Roja siete de los cautivos durante la mañana (hora local) del 13 de octubre.

Mientras que Hamás entregó a los otros 13 rehenes a la misma institución sanitaria horas después, luego de la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Estado judío.

Cabe mencionar que dichas liberaciones forman parte del acuerdo de alto al fuego que alcanzaron los islamistas e israelíes la semana pasada.

De igual forma, se informó que se espera que Hamás entregue los cuerpos de 28 rehenes sin vida que siguen en Gaza.