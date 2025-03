Groenlandeses se manifiestan en contra de Trump y sus aspiraciones anexionistas

Nuuk, Groenlandia, a 15 de marzo 2025.- Cientos de ciudadanos groenlandeses, entre ellos el líder del partido liberal ganador de las recientes elecciones parlamentarias, Jens-Frederik Nielsen, y el primer ministro en funciones, Múte B. Egede, se manifestaron este en la ciudad de Nuuk en protesta por la intención manifestada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de anexionarse este territorio dependiente de Dinamarca.

La movilización fue convocada bajo el lema "¡Ya Basta!" y en el llamamiento en Facebook se lee que el pueblo de Groenlandia debe enviar un mensaje claro al republicano de que sus amenazas son "inaceptables".

En videos difundidos en redes sociales por el medio danés DR, se puede ver a cientos de personas congregadas a las afueras de la Embajada norteamericana, con banderas groenlandesas y pancartas con mensajes como "Respeto a la soberanía de Groenlandia", "No estamos en venta" o "Make America Go Away" (Haz que EEUU se vaya).

"Queremos ser nosotros mismos y nuestra autonomía y nuestra libertad nunca van a ser objeto de debate", declaró Nielsen a DR durante la manifestación.

"De ninguna manera hablaré con Trump de que Groenlandia vaya a ser parte de EU. Groenlandia será Groenlandia", afirmó y reiteró que la isla "no está en venta".