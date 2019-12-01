Graban a agentes de ICE mientras detienen a una nativa americana por

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 10:50:47

Chaparral, Nuevo México, a 16 de julio 2026.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Adunas de Estados Unidos (ICE), fueron grabados mientras detenían a una mujer nativa americana, a quien tacharon de lucir como una extranjera, en Chaparral, Nuevo México

Según testimonios, la ciudadana estadounidense notó que era seguida por una camioneta de la cual bajaron varios hombres con equipo táctico de la agencia perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes la interceptaron y la subieron al vehículo.

El caso de la mujer descendiente de una de las comunidades originarias del país reavivó el debate sobre el trato que elementos de seguridad federal tienen con las personas según su apariencia física.

En ese sentido, usuarios de las redes sociales recordaron que la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense protege a las personas de detenciones o arrestos irrazonables, y establece que el gobierno no puede dirigirse legalmente a individuos únicamente por su raza o etnia.

Cabe recordar que en las últimas semanas, ICE se ha visto inmerso en la polémica por la muerte de tres migrantes, dos mexicanos y un colombiano, en operativos de captura en diferentes puntos de EEUU.