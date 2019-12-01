Georgia, Estados Unidos, a 21 de octubre de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la empresa tecnológica Google rechazó su propuesta de cambiar el nombre del océano Atlántico o del Pacífico por “Océano Trump”, al considerar que se trata de cuerpos de agua que abarcan territorios de distintos países.

Durante un mitin político en Georgia, el mandatario relató que incluso envió a representantes de la compañía una imagen con el nombre que pretendía utilizar. Según su versión, la respuesta fue negativa debido a que los océanos tienen una extensión internacional y no sería posible modificar su denominación de esa manera.

Trump afirmó que la iniciativa fue planteada en tono de broma, aunque comentó que no le parecía una de las peores ideas que había tenido. Hasta el momento, no se ha confirmado de manera independiente que el intercambio con Google haya ocurrido tal como lo describió el presidente.

La propuesta se suma a otros cambios geográficos impulsados por su administración, entre ellos la denominación de “Golfo de América” para el Golfo de México en Estados Unidos y el cambio de nombre del lago Ontario por “Lago América” para uso oficial estadounidense.

Sin embargo, las decisiones de Washington no obligan a otros países a adoptar esas denominaciones. En el caso de los océanos Atlántico y Pacífico, su extensión internacional representa un obstáculo adicional para que un eventual cambio de nombre sea reconocido fuera de Estados Unidos.