Gobierno de Trump pedirá 200 mil mdd adicionales para ofensiva en Irán

Gobierno de Trump pedirá 200 mil mdd adicionales para ofensiva en Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 07:59:12
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Washington D. C., Estados Unidos, a 19 de marzo 2026.- El titular del Departamento de Guerra de Estados Unidos (DOW), Pete Hegseth, confirmó que el Pentágono pedirá unos 200 mil millones de dólares en fondos adicionales al Congreso para continuar con la ofensiva contra Irán.

En rueda de prensa, el funcionario federal indicó que su dependencia acudirá a la sede legislativa para asegurarse de que tendrán la financiación adecuada.

“Acudiremos de nuevo al Congreso, y a nuestros representantes allí, para asegurarnos de que tenemos la financiación adecuada tanto para las operaciones ya ejecutadas, como para aquellas que debamos emprender en el futuro”, agregó Hegseth.

Cabe recordar que, al inicio del año fiscal, el DOW recibió una partida de casi 900 mil millones de dólares, es decir, la mayor parte del presupuesto asignado por el Congreso.

La solicitud del jefe del Pentágono representaría un aumento de casi el 25 por ciento respecto al monto original.

Además, el titular del Departamento de Guerra adelantó que también buscarán garantizar que las reservas de munición estadounidenses y de todo el material bélico, “no solo se repongan por completo, sino que superen incluso los niveles habituales”.

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