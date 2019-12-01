Gobierno de Trump no descarta redadas de migrantes durante el Mundial 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 13:38:38

Washigton, Estados Unidos, 3 de diciembre del 2025.- El Gobierno del presidente Donald Trump no descarta la posibilidad de realizar redadas o detenciones de migrantes durante el Mundial 2026, advirtió Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la justa deportiva.

“Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país”, afirmó Giuliani en una conferencia de prensa en Washington, previa al sorteo de grupos que se celebrará este viernes 5 de diciembre.

El funcionario subrayó que la administración estadounidense no tolerará a alborotadores que puedan poner en riesgo la seguridad del evento, y aseguró que el Mundial demostrará que “seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano”.

El torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y será compartido con Canadá y México, se desarrollará en medio de la creciente preocupación por las políticas migratorias implementadas por el presidente Trump.