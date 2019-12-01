Giorgia Meloni anuncia más medidas de seguridad tras los disturbios registrados en Milán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 16:23:51

Roma, Italia, 21 de octubre de 2026.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció nuevas medidas de seguridad luego de los disturbios y saqueos registrados durante las manifestaciones del pasado fin de semana en Milán.

A través de un video en sus redes sociales, la mandataria afirmó que salir a manifestarse es un derecho, pero advirtió que los actos violentos no pueden justificarse como parte de una protesta.

Luego de los hechos, el gobierno italiano aprobó el envió de otros 500 militares a Milán, quienes permanecerán en la ciudad hasta finales de año para apoyar en las labores de seguridad.

Entre las medidas aprobadas también se contempla aumentar el número de jueces encargados de casos menores y ampliar los espacios en centros de internamiento. Asimismo, se establecieron sanciones más severas para quienes participen en actos violentos durante las manifestaciones.

Meloni señaló que quienes provoquen daños deberán de hacerse responsables de ellos y advirtió que, cuando los responsables sean menores de edad, sus padres podrían tener que pagar por los destrozos.

Las protestas del pasado sábado 17 de ocrubre estuvieron relacionadas con el aumento del costo de vida resultando con enfrentamientos con la policía, daños a comercios y saqueos en distintas zonas de Milán.



