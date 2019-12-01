Fuerte incendio acaba con un gran centro comercial de Pakistán; hay al menos 21 personas fallecidas y decenas de desaparecidos

Fuerte incendio acaba con un gran centro comercial de Pakistán; hay al menos 21 personas fallecidas y decenas de desaparecidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 21:46:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Karachi, Pakistán, a 19 de enero de 2026.- Bomberos de Pakistán iniciaron este lunes las labores de búsqueda entre los restos aún humeantes de un gran centro comercial en Karachi, donde más de 60 personas permanecen desaparecidas, tras un incendio que ha dejado al menos 21 fallecidos.

El siniestro, considerado el más grave en la ciudad en más de diez años, comenzó la noche del sábado en Gul Plaza, un complejo de varias plantas ubicado en el casco histórico. El edificio albergaba alrededor de mil 200 comercios y tenía una extensión superior a la de un campo de futbol.

Las llamas se mantuvieron activas por más de 24 horas antes de ser contenidas en su mayoría. Videos difundidos mostraban columnas de fuego saliendo del inmueble mientras los equipos de emergencia trabajaban durante toda la noche. Este lunes se iniciaron tareas de enfriamiento de la estructura y de retiro de escombros, entre ellos piezas metálicas, equipos de aire acondicionado y letreros que quedaron esparcidos en la vía pública.

Para la tarde, gran parte del edificio ya había colapsado, por lo que se utilizaron grúas para demoler lo que quedaba, ante el riesgo de un derrumbe mayor. Cientos de personas se congregaron en el lugar, incluidos comerciantes que perdieron sus negocios, construidos a lo largo de años de trabajo.

Los rescatistas recuperaban restos humanos que fueron colocados en bolsas para su identificación mediante pruebas de ADN, haciendo pausas constantes para hidratarse debido al intenso calor generado por los escombros. Mohammed Ameen, encargado de las operaciones en el sitio por parte de la organización de emergencias Edhi, confirmó que entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad.

Por su parte, el ministro principal de la provincia de Sindh, Murad Ali Shah, informó que 65 personas continuaban desaparecidas y que 22 lesionados ya habían sido dados de alta. La tensión aumentó cuando el alcalde de Karachi, Murtaza Wahab, acudió al lugar casi un día después del incendio, lo que provocó protestas y consignas contra las autoridades por la tardía respuesta de los servicios de emergencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a empresario transportista en zona comercial de Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Detienen a pareja por sostener relaciones sexuales en cenote de Yucatán
Montacargas atropella a un hombre y lo deja con heridas graves en El Marqués, Querétaro
Balean a mujer en la colonia Infonavit La Escondida de Uruapan, Michoacán; resultó herida
Más información de la categoria
Designan a Abraham Ramos como Comisario Regional de Uruapan, Michoacán; llega un mando de carrera para enfrentar la crisis de seguridad
Capacitación, equipamiento y profesionalización de mandos fortalecen a la Guardia Civil: SSP de Michoacán
Gobierno de Michoacán paga nómina a 2,829 trabajadores del IMSS-Bienestar
Niño ultima a su papá por quitarle un videojuego; ocurrió en Pensilvania
Comentarios