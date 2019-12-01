Fuerte incendio acaba con un gran centro comercial de Pakistán; hay al menos 21 personas fallecidas y decenas de desaparecidos

Karachi, Pakistán, a 19 de enero de 2026.- Bomberos de Pakistán iniciaron este lunes las labores de búsqueda entre los restos aún humeantes de un gran centro comercial en Karachi, donde más de 60 personas permanecen desaparecidas, tras un incendio que ha dejado al menos 21 fallecidos.

El siniestro, considerado el más grave en la ciudad en más de diez años, comenzó la noche del sábado en Gul Plaza, un complejo de varias plantas ubicado en el casco histórico. El edificio albergaba alrededor de mil 200 comercios y tenía una extensión superior a la de un campo de futbol.

Las llamas se mantuvieron activas por más de 24 horas antes de ser contenidas en su mayoría. Videos difundidos mostraban columnas de fuego saliendo del inmueble mientras los equipos de emergencia trabajaban durante toda la noche. Este lunes se iniciaron tareas de enfriamiento de la estructura y de retiro de escombros, entre ellos piezas metálicas, equipos de aire acondicionado y letreros que quedaron esparcidos en la vía pública.

Para la tarde, gran parte del edificio ya había colapsado, por lo que se utilizaron grúas para demoler lo que quedaba, ante el riesgo de un derrumbe mayor. Cientos de personas se congregaron en el lugar, incluidos comerciantes que perdieron sus negocios, construidos a lo largo de años de trabajo.

Los rescatistas recuperaban restos humanos que fueron colocados en bolsas para su identificación mediante pruebas de ADN, haciendo pausas constantes para hidratarse debido al intenso calor generado por los escombros. Mohammed Ameen, encargado de las operaciones en el sitio por parte de la organización de emergencias Edhi, confirmó que entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad.

Por su parte, el ministro principal de la provincia de Sindh, Murad Ali Shah, informó que 65 personas continuaban desaparecidas y que 22 lesionados ya habían sido dados de alta. La tensión aumentó cuando el alcalde de Karachi, Murtaza Wahab, acudió al lugar casi un día después del incendio, lo que provocó protestas y consignas contra las autoridades por la tardía respuesta de los servicios de emergencia.