Frenan apertura de centro de detención de migrantes en Arizona por falta de estudio ambiental

Frenan apertura de centro de detención de migrantes en Arizona por falta de estudio ambiental
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 08:21:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Surprise, Arizona, Estados Unidos, a 2 de julio 2026.- El estado de Arizona y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acordaron frenar la apertura de un centro de detención de migrantes en la ciudad de Surprise, hasta que se lleve a cabo un estudio de impacto ambiental.

En ese sentido, la oficina del fiscal estatal, Kris Mayers, anunció el acuerdo que por el momento frena la adecuación del lugar y la detención de cualquier inmigrante en el centro, que tiene una capacidad de mil 500 camas.

Dicho trato corresponde a una demanda presentada por la Fiscalía de Arizona contra la dependencia federal, en la cual cuestiona el impacto a la comunidad que tendría la apertura del centro de detenciones.

“Este acuerdo es una gran victoria para la comunidad de Surprise, las agencias federales deben seguir la ley y llevar a cabo los estudios del impacto al medioambiente relacionados con este tipo de proyectos”, dijo Mayers en un comunicado.

A inicios de 2026, la Administración Trump adquirió una bodega en la ciudad de Surprise, la cual intenta convertir en instalaciones para retener migrantes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras 5 días de búsqueda capturan al tigre Kenzo, en Tepetlaoxtoc
Bomberos de Zitácuaro, Michoacán, participan en rescate de mujer en Venezuela 
FGEQ cumplimenta orden de reaprehensión en Veracruz por incumplimiento de obligaciones familiares y violencia familiar cometidos en  Querétaro
Motociclista pierde la vida en laterales de la autopista México-Querétaro
Más información de la categoria
Tras 5 días de búsqueda capturan al tigre Kenzo, en Tepetlaoxtoc
Por medio de juicio, sujeto desaloja de la casa a su propio hijo y a su exesposa en Morelia, Michoacán
Bomberos de Zitácuaro, Michoacán, participan en rescate de mujer en Venezuela 
Más de 10 mil de personas en Querétaro celebraron el triunfo de México: PC estatal
Comentarios