Frenan apertura de centro de detención de migrantes en Arizona por falta de estudio ambiental

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 08:21:41

Surprise, Arizona, Estados Unidos, a 2 de julio 2026.- El estado de Arizona y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acordaron frenar la apertura de un centro de detención de migrantes en la ciudad de Surprise, hasta que se lleve a cabo un estudio de impacto ambiental.

En ese sentido, la oficina del fiscal estatal, Kris Mayers, anunció el acuerdo que por el momento frena la adecuación del lugar y la detención de cualquier inmigrante en el centro, que tiene una capacidad de mil 500 camas.

Dicho trato corresponde a una demanda presentada por la Fiscalía de Arizona contra la dependencia federal, en la cual cuestiona el impacto a la comunidad que tendría la apertura del centro de detenciones.

“Este acuerdo es una gran victoria para la comunidad de Surprise, las agencias federales deben seguir la ley y llevar a cabo los estudios del impacto al medioambiente relacionados con este tipo de proyectos”, dijo Mayers en un comunicado.

A inicios de 2026, la Administración Trump adquirió una bodega en la ciudad de Surprise, la cual intenta convertir en instalaciones para retener migrantes.