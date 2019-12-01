Francia y Reino Unido presiden reunión de aliados, sin EEUU; tratan sobre seguridad del Estrecho de Ormuz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 12:15:02

París, Francia, a 17 de abril 2026.- Los jefes de Estado de Francia y Reino Unido, Emmanuel Macron y Keir Starmer, respectivamente, presidieron una reunión de aliados, sin Estados Unidos, para estudiar una misión multinacional que garantice la libre circulación del comercio en el estrecho de Ormuz, cuando concluya el actual conflicto en Medio Oriente.

La principal preocupación de las potencias europeas es que de continuar la guerra, los consumidores sufrieran las consecuencias en forma de una inflación más alta, escasez de alimentos y cancelaciones de vuelos a medida que se agote el combustible para aviones.

El mandatario francés recibió al primer ministro británico en el Palacio del Elíseo, en París, antes de la llegada de el del Gobierno alemán, Friedrich Merz, y su par italiana, Giorgia Meloni, para la reunión más amplia con la mayoría de participantes en videoconferencia.

Según la invitación enviada por la Administración gala, a la cual tuvo acceso AFP, los líderes de las potencias europeas "prepararán el despliegue, cuando se den las condiciones, de una misión militar multinacional estrictamente defensiva, con el fin de garantizar la libertad de navegación".

Cabe señalar que dicho operativo sólo se desplegará cuando la guerra llegue a su fin.