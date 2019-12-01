Francia y Reino Unido anuncian que protegerán navegación por Ormuz en aguas de Omán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 10:21:44

París, Francia, a 4 de julio 2026.- Francia y Reino Unido llegaron a un acuerdo con Omán, para garantizar la seguridad de la navegación en sus aguas territoriales a su paso por el estrecho de Ormuz.

Mediante un comunicado conjunto, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, señalaron que la nación del Golfo aceptó trabajar de manera coordinada para asegurar que sus aguas jurisdiccionales sean seguras.

En ese sentido, las potencias europeas informaron que están dispuestas a desplegar la misión multinacional planeada desde hace varias semanas para “apoyar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”.

“Tras el acuerdo de alto el fuego del 17 de junio entre Estados Unidos e Irán, el estrecho de Ormuz se ha ido abriendo al tráfico, aunque no han desaparecido totalmente las tensiones por la voluntad de Irán de mantener una forma de controlarlo y se han producido diferentes incidentes.”, manifestaron en el documento.

Además, los líderes mencionaron que sus naciones tienen la voluntad de defender la estabilidad de la región, la soberanía de todos los Estados y de mantener “una cooperación estrecha con todos sus socios para preservar la seguridad mundial, la libertad de navegación y el derecho internacional”.