Francia y Alemania piden que alto al fuego en Medio Oriente incluya a Líbano; condenan ofensiva israelí

Francia y Alemania piden que alto al fuego en Medio Oriente incluya a Líbano; condenan ofensiva israelí
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 14:19:29
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París, Francia, a 4 de abril 2026.- El alto al fuego en Medio Oriente también debe incluir a Líbano, según exigió el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, quien añadió que su país condena los "masivos" ataques israelíes que colapsaron el sur de Beirut.

Asimismo, el funcionario francés añadió que espera que Irán haga una serie de concesiones como parte de las conversaciones de paz que están a punto de comenzar en Pakistán.

"Irán debe renunciar a poseer armas nucleares y a los medios para obtenerlas, debe dejar de utilizar sus misiles y drones para amenazar a los países de la región y debe dejar de apoyar a grupos como Hezbolá, Hamás y los hutíes, que desestabilizan la región", declaró en una entrevista con la emisora de radio France Inter.

Por su parte, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, aseguró que los ataques del Estado judío en Líbano “podrían hacer fracasar el proceso de paz en su conjunto".

"La dureza con la que Israel está llevando a cabo la guerra allí podría hacer fracasar el proceso de paz en su conjunto. Y eso no debe suceder", criticó el encargado de la política exterior alemana.

"Por eso, ayer, junto con otros jefes de Estado, pedí al gobierno israelí que pusiera fin a sus ataques, que se han intensificado de nuevo", agregó Mertz.

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