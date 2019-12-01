Francia intercepta petrolero; sospechan que forma parte de flota fantasma rusa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 11:48:40

París, Francia, a 20 de marzo 2026.- La Marina francesa interceptó a un buque petrolero o sospechoso de pertenecer a la llamada "flota fantasma" de Rusia, en aguas del mar Mediterráneo.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien agregó que en la operación se contó con apoyo del Reino Unido.

"Esta mañana, la armada francesa capturó en el Mediterráneo otro buque de la flota fantasma, el Deyna. La guerra en Irán no impedirá que Francia siga apoyando a Ucrania, donde continúa la guerra de agresión de Rusia", informó el jefe de Estado francés en redes sociales.

Además, el líder galo recordó que esos navíos “que eluden las sanciones internacionales y violan el derecho marítimo, son especuladores de guerra", ya que "buscan acumular ganancias y financiar el esfuerzo bélico ruso".

La Prefectura Marítima del Mediterráneo dio a conocer que el buque de carga Deyna que enarbolaba pabellón mozambiqueño procedía de Múrmansk, en Rusia.