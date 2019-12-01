Francia impulsa nuevas sanciones contra Rusia; incluirían a 50 bancos

Francia impulsa nuevas sanciones contra Rusia; incluirían a 50 bancos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 17:22:16
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París, Francia, 12 de noviembre de 2026.- La Unión Europea prevé aprobar nuevas sanciones contra Rusia el próximo lunes 16 de noviembre, como parte de las medidas para aumentar la presión económica sobre el gobierno de Vladimir Putin por la guerra en Ucrania.

El ministro francés para Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, informó que las nuevas restricciones estarán dirigidas a 150 entidades y 50 bancos ruso, además, señaló que Francia propuso la mayor parte de los organismos que serían incluidos en la lista.

Asimismo, el funcionario aseguró que los países europeos mantendrán presión económica sobre Rusia y continuarán respaldando a Ucrania mientras sigue el conflicto.

Por su parte, la Unión Europea también prepara un nuevo paquete de sanciones que podrían incluir restricciones al sector bancario, las criptomonedas  y las empresas que ayudan a Rusia a evitar medidas impuestas anteriormente. 

La aprobación de estas nuevas restricciones está prevista durante la reunión de ministros europeos del próximo lunes. 

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