Fracasamos en el objetivo de limitar el calentamiento global, lamenta la ONU
Fecha: 6 de Noviembre de 2025
Belém, Brasil, a 6 de noviembre 2025.- "Hemos fracasado" en el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius (°C) respecto a la era preindustrial, lamentó António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Lo anterior lo afirmó durante su participación en la a cumbre de líderes previa a la COP30 en la ciudad brasileña de Belém.

En ese sentido, el político portugués dijo que décadas de retraso y negación condujeron a que se haya "fallado en asegurar que nos mantengamos por debajo de 1.5 grados", el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París.

"Esto es un fracaso moral y una negligencia mortal", aseveró el líder de la ONU, quien, agregó  que el mundo aún puede minimizar los daños si acelera acciones como la eliminación gradual de los combustibles fósiles.

