Fotógrafos ya no podrán tomar imágenes en las conferencias de prensa del Pentágono, por no favorecer a Pete Hegseth

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 16:25:06
Washington, Estados Unidos, a 11 de marzo de 2026.- Los fotógrafos de prensa que cubren las conferencias del Pentágono, ya no podrán tomar imágenes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, debido a que varios medios publicaros fotos “poco favorecedoras”.

Fue el pasado 2 de marzo que Hegseth realizó una conferencia de prensa con el jefe del Estado Mayor Conjunto para dar a conocer sobre los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, en el que perdió la vida el líder Alí Jamenei en febrero.

Algunos de los fotógrafos de las agencias de noticias como Associated Press, Reuters y Getty Images subieron algunas fotos del secretario conversando con los medios, pero después miembros de su personal de Hegseht les comentaron que no les gustaba el aspecto del secretario.

El Departamento de Defensa ha mantenido una relación algo conflictiva con los medios de comunicación que se encargaban de cubrirlo. Tras estos conflictos la mayoría de ellos ha preferido dejar los lugares en el Pentágono, en vez de aceptar las nuevas normas que restringen con las personas que pueden hablar y sus movimientos, por lo que otros periodistas sí han aceptado sus reglas.

 

Noventa Grados
