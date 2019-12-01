Florida aprueba ley que permite castigos físicos a estudiantes

Florida aprueba ley que permite castigos físicos a estudiantes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 11:20:49
Tallahassee, Florida, Estados Unidos, a 19 de agosto 2025.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una nueva ley que permite aplicar castigos físicos a los alumnos que rompan ciertas reglas.

Cabe señalar que, la nueva legislación entrará en vigor en gran parte del estado; sin embargo, en condados como Brevard, la política del distrito prohíbe estrictamente esta clase de penalidades.

Asimismo, en la redacción de la ley, se establece que los maestros y otras autoridades educativas no pueden someter a los alumnos a estos castigos si no tienen el consentimiento de sus padres; además, la normativa requiere la presencia de más de un adulto en el momento en el que se aplica.

En el estado de Florida, en el año escolar 2023-2024, 17 distritos escolares reportaron 516 casos de castigo corporal, todos sin consentimiento de los padres, de acuerdo a la información recogida del Departamento de Educación estatal (FDOE).

En ese sentido, mientras la ley era discutida en el Congreso local, algunos legisladores admitieron desconocer que aun se aplicaban esta clase de actos en las escuelas.

