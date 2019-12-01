Fiscalía de Perú detención de dos oficiales por homicidio de manifestante en Lima

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 13:48:54

Lima, Perú, a 18 de octubre 2025.- La Fiscalía de Perú, solicitó la detención preliminar de Luis Magallanes y Omar Saavedra, suboficiales de la Policía Nacional, por el homicidio calificado del ciudadano Eduardo Ruiz durante la protesta antigubernamental del pasado 15 de octubre en la ciudad de Lima.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, encargada del caso, busca asegurar la presencia de los agentes mientras continúan las indagaciones.

En ese sentido, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, reveló en la víspera que el autor del disparo que mató al manifestante fue el suboficial de tercera Luis Magallanes y que había un segundo efectivo que estaba con él y que observó a Ruiz herido en una calle del centro de la capital peruana.

Cabe mencionar que el señalado de disparar se encuentra en calidad de detenido, mientras está ingresado en el hospital de la Policía por traumatismos.

Ambos señalados eran integrantes de la División de Investigación Criminal comisionados para atender de civiles la marcha convocada por grupos estudiantiles, jóvenes, artistas y colectivos sociales.

Tras los hechos, el general Enrique Monroy fue reemplazado por el general Manuel Vidarte como jefe de la región policial de Lima.

Además, la jefatura de la Dirección de Inteligencia de la PNP fue asumida por el general Julio Mariño, mientras que el coronel José Zabala asumió el mando de la Dirincri, en reemplazo del coronel Marco Conde.