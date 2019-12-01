Firman Trump y Starmer alianza tecnológica y nuclear

Firman Trump y Starmer alianza tecnológica y nuclear
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 09:53:55
Londres, Inglaterra, a 19 de septiembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, firmaron un acuerdo tecnológico sobre inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear.

“Acabamos de firmar un histórico Acuerdo de Prosperidad Tecnológica, único en su tipo, para garantizar que nuestros países lideren juntos la próxima gran revolución tecnológica”, compartió Trump en su red Truth Social.

“Es el mayor paquete de inversión de este tipo en la historia británica”, expresó Starmer sobre la serie de negocios con un valor de 205 mil millones de dólares.

“Una celebración de lo que ha pasado antes, por supuesto, pero más que eso, un momento para aportar inversiones, empleos y acuerdos que mejorarán la vida de las personas ahora e iluminarán la relación en los próximos años”, agregó el mandatario británico.

“Los lazos entre nuestros países no tienen precio. Hemos hecho cosas que financieramente son estupendas para ambos”, indicó Trump.

Entre los puntos destacables del cuerdo está el acelerar el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), asegurar la red 6G, realizar un grupo de trabajo para acelerar los avances hardware, software y algoritmos de computación cuántica y liderar la era nuclear dorada.

 

