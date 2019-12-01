Filipinas declara estado de Emergencia energética por conflicto en Medio Oriente

Filipinas declara estado de Emergencia energética por conflicto en Medio Oriente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 11:17:39
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Manila, Filipinas, a 24 de marzo 2026.- El presidente de Filipinas, Ferndinand Marcos Jr., declaró el estado nacional de emergencia energética debido a la escasez en el suministro de combustible a causa de la guerra en Medio Oriente.

El mandatario filipino firmó una orden ejecutiva en la que hizo referencia al "peligro inminente que se cierne sobre la disponibilidad y la estabilidad del suministro energético del país", según indicó la cadena ABS-CBN.

“El secretario de Energía ha determinado que las circunstancias mencionadas suponen un peligro inminente de un nivel críticamente bajo de suministro energético y que son necesarias medidas urgentes para garantizar la estabilidad y suficiencia del suministro del país”, señala el documento presidencial.

Además, el texto añade que la declaración de un estado de emergencia energética nacional "permitirá al gobierno aplicar medidas coordinadas y adaptadas para hacer frente a los riesgos derivados de las perturbaciones en el suministro energético global”.

Cabe señalar que el pasado fin de semana, el Gobierno filipino ya autorizó de manera temporal y parcial el uso en el transporte y la industria de productos petrolíferos de estándar Euro II, más contaminantes, como medida de contingencia en medio de la crisis de suministro energético.

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