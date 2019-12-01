Fenómeno de las "4 lunas" sorprende a los habitantes de San Petersburgo, Rusia

Fenómeno de las "4 lunas" sorprende a los habitantes de San Petersburgo, Rusia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 12:37:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Petersburgo, Rusia, 2 de febrero del 2026.- Habitantes de San Petersburgo, en Rusia, fueron testigos de un fenómeno visual poco común durante la noche del 1 de febrero, cuando observaron lo que parecían ser cuatro lunas en el cielo.

De acuerdo con medios locales, las imágenes mostraban cuatro discos alineados, cada uno con tonalidades distintas, visibles desde ventanas de edificios de la ciudad. El efecto llamó la atención de los ciudadanos y rápidamente se difundió en redes sociales.

Especialistas explicaron que se trató de un fenómeno óptico provocado por las bajas temperaturas que se han registrado desde el inicio del año. En San Petersburgo, el termómetro ha descendido hasta los 20 grados bajo cero, mientras que en otras regiones de Rusia, como Siberia, se esperan temperaturas de hasta 36 grados bajo cero.

Un experto citado por el diario local Fontanka señaló que el efecto se produce cuando se observa o fotografía un objeto brillante, como la Luna, a través de un vidrio. La luz se refleja entre las capas del cristal y genera imágenes duplicadas, dando la impresión de que hay más de una luna en el cielo.

Las autoridades aclararon que el fenómeno no representa ningún riesgo y se trata únicamente de un efecto visual causado por las condiciones extremas del clima.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan con vida a dirigente de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo y a su primo
Ultiman a tiros a dos individuos afuera de un club nocturno en Zamora, Michoacán 
Vuelca camión de pasajeros en La Piedad, Michoacán; hay un muerto y 20 heridos
Vinculan a proceso a sujeto que poseía una moto robada en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Omar García Harfuch, el presidenciable de Morena de cara al 2030
¿Trabajaste este 2 de febrero? Debes recibir pago triple
Localizan con vida a dirigente de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo y a su primo
Ultiman a tiros a dos individuos afuera de un club nocturno en Zamora, Michoacán 
Comentarios