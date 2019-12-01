Fallece Lindsey Graham; Trump destaca su legado y compromiso con Estados Unidos

Fallece Lindsey Graham; Trump destaca su legado y compromiso con Estados Unidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 07:29:38
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Estados Unidos, 5 de julio de 2026.- La oficina del senador republicano Lindsey Graham confirmó este domingo el fallecimiento del legislador a consecuencia de una breve y repentina enfermedad.

Tras conocerse la noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó sus condolencias mediante un mensaje publicado en su red social, Truth Social.

"Un auténtico patriota estadounidense", escribió Trump, al tiempo que aseguró que Graham fue "una de las mejores personas y uno de los mejores senadores" que tuvo la oportunidad de conocer.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la enfermedad que provocó el deceso del senador ni información relacionada con los servicios funerarios.

La muerte de Lindsey Graham ha generado reacciones entre figuras de la política estadounidense, quienes han reconocido su trayectoria y años de servicio público.

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