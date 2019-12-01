Fallece el astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del Apolo 13

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 20:24:16

Washington, Estados Unidos, a 8 de agosto de 2025.- El astronauta estadounidense, James A. "Jim" Lovell, quien se encargó de comandar la misión Apolo 13 rumbo a la luna, perdió la vida a los 97 años de edad.

Mediante un comunicado, la NASA, dio a conocer la noticia, donde detalló que falleció el jueves 7 de agosto en Chicago.

“La NASA envía sus condolencias a la familia del capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas”.

A pesar de que Lovell, nunca pisó la luna, es considerado uno de los astronautas más emblemáticos del programa espacial de Estados Unidos, debido a que durante la misión Apolo 13, la cual despegó el 11 de abril de 1970 se registró una explosión en pleno vuelo de un tanque de oxígeno.

El hecho, que casi termina en un desastre, quedó inmortalizado en una frase por su compañero Jack Swigert: “Houston, tenemos un problema”.

La emergencia, se convirtió en un hecho histórico, en el que el mundo siguió minuto a minuto, debido a que se pensaba que los astronautas no regresarían con vida, pero gracias a la ayuda de Lovell, logró regresar a la tripulación a salvo.

De acuerdo a información de la NASA, Jim Lovell, también participó en la misión Apolo 8, que se realizó en 1968, y fue el primer vuelo tripulado en orbitar la luna.