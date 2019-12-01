Falla en sistema aéreo de Estados Unidos mantiene en alerta a miles de pasajeros; podría extenderse hasta este lunes

Washington, Estados Unidos, a 15 de noviembre de 2026.- Las afectaciones a los vuelos comerciales en Estados Unidos continúan generando complicaciones para miles de viajeros, luego de que una falla en los sistemas de comunicación del control aéreo obligara a suspender los despegues en todo el país. Ante las dificultades para restablecer las operaciones, el gobierno de Donald Trump advirtió que los retrasos y cancelaciones podrían extenderse hasta este lunes 16 de noviembre.

El incidente ocurrió el viernes, cuando una interrupción técnica provocó que las aeronaves permanecieran en tierra durante más de cuatro horas. La suspensión desencadenó complicaciones en distintos aeropuertos, donde pasajeros enfrentaron cambios de itinerarios, largas filas y dificultades para conseguir información sobre sus vuelos.

De acuerdo con cifras de la plataforma FlightAware, entre el viernes y el sábado se cancelaron más de 18 mil vuelos, además de registrarse miles de retrasos. Para la mañana del domingo, se contabilizaban otras mil 500 cancelaciones y cerca de 3 mil operaciones con demoras.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, explicó que recuperar la normalidad tomaría más tiempo de lo previsto, debido a que las aerolíneas deben reorganizar sus aeronaves, tripulaciones y pasajeros que quedaron varados por las interrupciones. Aunque inicialmente se contemplaba normalizar el servicio durante el domingo, el funcionario reconoció que la recuperación completa podría concretarse hasta el lunes.

Sobre el origen del problema, las autoridades señalaron que la falla estuvo relacionada con trabajos de mantenimiento en la infraestructura de comunicaciones utilizada para controlar el tráfico aéreo. Las labores contemplaban sustituir antiguos cables de cobre por conexiones de fibra óptica, pero durante el procedimiento se presentaron irregularidades que afectaron las comunicaciones con las aeronaves y las señales de radar.

Por su parte, el presidente Donald Trump responsabilizó a la administración de su antecesor, Joe Biden, por las condiciones de los sistemas de aviación, a los que calificó como obsoletos. El mandatario sostuvo que durante el gobierno anterior no se atendieron adecuadamente las necesidades de modernización de la infraestructura.

En tanto, Duffy insistió en la necesidad de incrementar los recursos destinados a renovar el sistema de control aéreo y estimó que se requieren 50 mil millones de dólares para evitar que se repitan incidentes de esta magnitud, monto superior a los 30 mil millones solicitados previamente al Congreso.

Mientras continúan los trabajos para restablecer las operaciones, las autoridades reconocieron que los viajeros todavía podrían enfrentar contratiempos durante las próximas horas, por lo que deberán mantenerse atentos a las actualizaciones de sus aerolíneas.