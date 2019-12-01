Autor: Redacción / Imagen ilustrativa / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 21:25:09

Nueva York, Estados Unidos, 17 de noviembre de 2026.- Diversas empresas e instituciones de distintos países se vieron afectadas por una serie de ciberataques que afectó a casi 200 sitios web y plataformas digitales de empresas e instituciones de distintos países, entre ellas algunas compañías reconocidas a nivel mundial.

De acuerdo con los reportes, los atacantes aprovecharon una falla de seguridad en Optimizely, una plataforma que utilizan grandes compañías para personalizar y realizar cambios en sus sitios web. A través de esto, lograron introducir un código malicioso de JavaScript en algunas páginas.

El programa tenía como objetivo robar información financiera, como números de tarjetas bancarias, además de alterar direcciones de billeteras de criptomonedas para desviar pagos. También podía recopilar información de los usuarios y distribuir códigos diseñados para aprovechar fallas de seguridad en dispositivos Apple.

Entre las organizaciones cuyos sitios fueron afectados se encuentran IKEA, Salesforce, Zoom, Air France, Peacock, HSBC, Apple, la BBC y CNN, entre otras.

Por su parte, Optimizely informó que logró contener el incidente, corrigió la falla de seguridad y eliminó el código malicioso de los proyectos afectados. Además, aseguró que se puso en contacto con los clientes involucrados y tomó medidas adicionales para evitar nuevos accesos no autorizados.

Finalmente, el ataque fue identificado por el investigador de seguridad Scott Helme, quien señaló que encontró 188 archivos infectados pertenecientes a 178 organizaciones. Hasta el momento, no se ha confirmado quiénes están detrás de la operación.