Fabricante de Tylenol rechaza declaraciones de Trump sobre su relación con el autismo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 08:30:01

Washington D. C., Estados Unidos, a 23 de septiembre 2025.- La farmacéutica Kenvue, fabricante de Tylenol, una marca popular de paracetamol, rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que pidió limitar su uso en mujeres embarazadas por su posible vinculación con el autismo.

“Discrepamos rotundamente de cualquier sugerencia contraria a la ciencia independiente”, dijo Melissa Witt, portavoz de la empresa, en entrevista para The New York Times (NYT).

“Estamos profundamente preocupados por el riesgo que esto supone para la salud de las futuras madres”, agregó.

En la previa, el mandatario estadounidense comentó en un evento en la Casa Blanca que su administración recomienda “encarecidamente” que las mujeres embarazadas limiten el uso de Tylenol, a menos que sea “médicamente necesario”.

No obstante, como respuesta, Steven J. Fleischman, presidente del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos emitió un comunicado en el que asegura que el paracetamol es seguro y que las enfermedades que se tratan durante el embarazo “son mucho más peligrosas que cualquier riesgo teórico y pueden causar graves problemas de salud”.