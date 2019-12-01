Extraditarán a México a sacerdote español acusado de abuso sexual contra tres niñas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 12:47:34

Madrid, España, a 1 de diciembre 2025.- La justicia de España anunció que aprobó la extradición a México de Ramón L. E., cura español acusado de agredir sexualmente a tres niñas en un albergue de Jalisco, en donde fungía como misionero y confesaba a menores.

La Audiencia Nacional ibérica aprobó la extradición en un auto dictado el pasado mes de octubre, que adelantó el periódico local El Confidencial y al que tuvo acceso EFE.

El sacerdote católico, de 58 años de edad, fue requerido por las autoridades mexicanas luego de que tres menores, dos de ellas hermanas, denunciaran que el párroco les hacía tocamientos cuando acudía a confesarlas al albergue cristiano en el que residían durante la primavera del 2022.

Al momento del presunto acoso, las menores tenían 13, 12 y 10 años y residían en Jalisco, en un albergue que se dedica al cuidado de niñas en situación vulnerable.

Las niñas denunciaron las agresiones tras saber que el cura había regresado a España.

Asimismo, relataron que el señalado las conducía a la sala donde estaba la televisión, donde las agredía sexualmente cuando se encerraba con ellas para confesarlas.

El cura fue detenido el pasado 28 de marzo en Zaragoza, España, ante un aviso de Interpol, y tras una primera vista fue puesto en libertad provisional, con medidas cautelares.