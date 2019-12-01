Expresa Venezuela su apoyo a Cuba ante las amenazas de Trump

Expresa Venezuela su apoyo a Cuba ante las amenazas de Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 18:30:48
Caracas, Venezuela, a 11 de enero de 2026.- El gobierno de Venezuela expresó este domingo su apoyo a la República de Cuba y reafirmó su defensa del derecho de los pueblos a decidir su propio destino y a preservar su soberanía, conforme a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional.

A través de un mensaje difundido en su canal oficial de Telegram, el Ejecutivo venezolano ratificó lo que calificó como una postura histórica dentro de sus relaciones bilaterales y regionales.

Caracas destacó que la relación con Cuba y con las naciones del Caribe se ha forjado, a lo largo del tiempo, sobre valores de fraternidad, solidaridad, cooperación y complementariedad, los cuales —subrayó— sostienen una alianza estratégica basada en el respeto mutuo entre Estados soberanos.

Finalmente, el gobierno venezolano insistió en que el diálogo político y diplomático es la única vía legítima para la solución pacífica de los conflictos, y rechazó el uso de presiones o medidas unilaterales como mecanismo de resolución.

