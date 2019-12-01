Explota fábrica de municiones en Tennessee; hay múltiples muertos y 19 desaparecidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 14:21:22
McEwen, Tennessee, Estados Unidos, a 11 de octubre 2025.- Una fábrica de municiones para el Ejército de Estados Unidos, ubicada en McEwen, Tennessee, dejó un número indeterminado de personas muertas, así como 19 más desaparecidas, informaron las autoridades.

"En este momento tenemos a varias personas desaparecidas. Estamos tratando de ser considerados con las familias y esa situación. Tenemos algunos que están fallecidos", declaró el jefe policial del condado Humphreys, Chris Davis, en conferencia de prensa.

De acuerdo con el Departamento de Policía del condado de Hickman, las explosiones secundarias en la Accurate Energetic Systems, fueron tan potentes que los rescatistas tardaron en entrar a la zona del desastre.

Según el sitio web de la compañía indica que fabrica y prueba explosivos en una instalación de ocho edificios que se extiende por colinas boscosas cerca de Bucksnort, un pueblo a unos 97 kilómetros (60 millas) al suroeste de Nashville.

Al corte de esta edición, se desconoce la causa de la detonación.

En videos que circulan en redes sociales se pueden observar llamas y humo denso que se eleva de entre los escombros.

