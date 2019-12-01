Londres, Inglaterra, a 16 de noviembre de 2026.- Nuevos cuestionamientos surgieron alrededor de la muerte del empresario estadounidense Jeffrey Epstein, luego de que un especialista en medicina forense presentara un análisis en el que sostiene que las lesiones encontradas en su cuerpo serían más compatibles con un homicidio por estrangulamiento que con el suicidio establecido oficialmente en 2019.

El investigador Michael Freeman, editor en jefe del Journal of Forensic and Legal Medicine, dedicó varios meses a revisar documentos de la autopsia, fotografías y otros registros que fueron proporcionados por Mark Epstein, hermano del fallecido. A partir de ese material, concluyó que las heridas en el cuello, hombro y otras partes del cuerpo no coincidirían con las características de un ahorcamiento autoinfligido.

Durante la presentación de sus hallazgos en Londres, Freeman explicó que algunas marcas en el cuello, posibles lesiones provocadas por uñas y daños en el hombro izquierdo apuntarían a un posible enfrentamiento físico antes de la muerte. Su hipótesis plantea que Epstein habría sido sometido a una estrangulación por detrás mediante una tela anudada.

El especialista también señaló inconsistencias en el manejo de la escena, entre ellas la falta de preservación de algunos objetos que podrían haber servido como evidencia, así como las deficiencias en el funcionamiento de las cámaras de vigilancia de la prisión donde fue encontrado sin vida.

Epstein murió el 10 de agosto de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, mientras permanecía detenido por acusaciones de tráfico sexual. En ese momento, las autoridades determinaron que se había quitado la vida mediante ahorcamiento, versión que ahora vuelve a ser cuestionada por el nuevo análisis forense.

Sin embargo, la Oficina del Médico Forense de Nueva York mantiene su conclusión original y sostiene que la muerte fue un suicidio. Además, especialistas advierten que las lesiones en el cuello pueden tener distintas interpretaciones y que la evidencia médica, por sí sola, no permite establecer de manera concluyente si se trató de un suicidio o un homicidio.