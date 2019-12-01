Ex presidente de Paraguay llega a declarar por crisis financiera

Ex presidente de Paraguay llega a declarar por crisis financiera
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 14:50:48
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Asunción, Paraguay, a 7 de noviembre 2026.- Santiago Peña, ex presidente de Paraguay, llegó a la Fiscalía General del Estado en Asunción para ser indagado y rendir su declaración por la crisis bancaria que afecta al país, confirmó una fuente policial a la AFP.

El ex mandatario ingresó a las instalaciones ministeriales por una de las puertas laterales poco después de las 11:00 horas tiempo local.

El ex gobernante es investigado por su supuesta participación en los delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

Por su parte, el fiscal general, Christian Benítez comentó a medios de comunicación que, en la indagatoria se le expondrán hechos y pruebas y que "en el transcurso de la tarde" puede ser imputado.

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