Ex fiscal de EEUU asegura tener pruebas de que Trump quiso anular resultados electorales del 2020

Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de diciembre 2025.- Jack Smith, ex fiscal especial del Departamento de Justicia (DOJ), aseguró que su equipo de investigadores “desarrolló pruebas más allá de toda duda razonable” de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump "conspiró criminalmente" para anular los resultados de las elecciones de 2020, en las que perdió la presidencia contra el demócrata Joe Biden.

Lo anterior lo declaró el ex funcionario federal en una entrevista a puerta cerrada con legisladores; de igual forma, afirmó que su equipo acumuló “evidencias contundentes” de que el mandatario estadounidense violó la ley al acumular documentos clasificados de su primer mandato en su propiedad en Mar-a-Lago, en Florida, y al obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperar los archivos.

“Tomé mis decisiones en la investigación sin tener en cuenta la asociación política, actividades, creencias o candidatura del presidente Trump en las elecciones de 2024”, expresó Smith, según su declaratoria de apertura.

Asimismo, la agencia The Associated Press, reveló que el ex fiscal fue cuestionado sobre si procesaría a un jefe de Estado, solo con base en las pruebas con las que cuenta hoy, a lo que Smith declaró: “lo haría independientemente de si el presidente fuera republicano o demócrata”.

Jack Smith fue citado a principios de este mes por la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes para proporcionar tanto testimonio como documentos como parte de una investigación republicana sobre las investigaciones de Trump durante la administración Biden.