Evacúan cientos de escuelas en Italia por amenazas de bomba enviadas por correo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 20:49:36

Roma, Italia, 11 de noviembre de 2026.- Cientos de escuelas en Italia fueron evacuadas este miércoles 11 de noviembre luego de recibir correos electrónicos con amenazas de bomba, lo que obligó a suspender clases y pedir a estudiantes y maestros que salieran de los edificios.

De acuerdo con las autoridades italianas, más de 6 mil 300 escuelas recibieron los mensajes, aunque no se ha confirmado cuántas tuvieron que ser evacuadas. Las amenazas también provocaron que padres de familia acudieran de inmediato a recoger a sus hijos.

Los correos advertían sobre la supuesta presencia de explosivos dentro de los planteles, sin embargo, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, informó que hasta el momento no se había encontrado ningún peligro real y que las autoridades revisaban la situación.

Las amenazas también llegaron a escuelas de Irlanda, Escocia e Irlanda del Norte, aunque en estos lugares no se reportaron evacuaciones.

Por su parte, la policía italiana inició las investigaciones para identificar a los responsables y conocer el origen de los mensajes. Hasta ahora, las autoridades consideran que se trata de falsas amenazas, pero mantienen las revisiones en los centros educativos.