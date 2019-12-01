Evacuan a más de 3 mil turistas por incendios forestales en la Patagonia argentina

Buenos Aires, Argentina, a 7 de enero de 2026.- Al menos tres mil turistas tuvieron que ser evacuados a causa de los incendios forestales que avanzan sobre amplias zonas boscosas de la Patagonia argentina, informaron autoridades este miércoles. La emergencia ocurre a un año de los siniestros más graves registrados en la región en los últimos 30 años.

Chubut es una de las provincias más afectadas y su gobernador, Ignacio Torres, afirmó que uno de los incendios de mayor magnitud fue provocado de manera intencional. “Evacuamos a más de 3 mil turistas que se encontraban en el lugar (...) Los miserables que prendieron fuego van a terminar presos”, declaró el mandatario al referirse al balneario de Puerto Patriada, ubicado al norte del lago Epuyén, a unos mil 700 kilómetros al suroeste de Buenos Aires.

El fuego se inició el lunes en las inmediaciones de este poblado andino, que cuenta con alrededor de 50 residentes permanentes, y se propagó rápidamente debido a la sequía y a los intensos vientos. Hasta el miércoles, las llamas habían consumido al menos dos mil hectáreas, de acuerdo con un comunicado del gobierno provincial.

El fiscal Carlos Díaz Mayer señaló que el incendio “se inició con un acelerante o nafta, que es lo que determina que efectivamente alguien quiso prender ese fuego”. En este contexto, el gobernador anunció una recompensa de 50 millones de pesos, equivalentes a unos 33 mil dólares, para quien proporcione información que permita esclarecer el hecho.

La Agencia Federal de Emergencias reportó que, además de Chubut, se registran incendios en otras provincias patagónicas como Neuquén, Santa Cruz y Río Negro, así como en el sur de la provincia de Buenos Aires. Para combatir las llamas, cientos de brigadistas trabajan en la zona con el apoyo de helicópteros y seis aviones hidrantes.

Las autoridades advirtieron que las altas temperaturas, los fuertes vientos y la sequía generan un escenario de alto riesgo en el inicio del verano austral de 2026. Por ello, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego declaró alerta roja por peligro extremo de incendios hasta el viernes en ocho provincias del centro y sur del país.

En la Patagonia andina persiste la preocupación ante el recuerdo de enero y febrero de 2025, cuando los incendios forestales arrasaron con cerca de 32 mil hectáreas.