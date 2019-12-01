Estadounidenses recibirán un bono de 2 mil dólares por aranceles, asegura Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 09:00:16

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que cada estadounidense, a excepción de los que tengan las rentas más altas, recibirá un bono de “al menos 2 mil dólares” gracias a los aranceles.

“¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el mercado de valores”, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

De acuerdo con el líder republicano, los planes de pensiones 401k “están en su nivel más alto” y pronto se empezará a pagar la deuda gracias a lo ingresado por los gravámenes.

De igual forma, indicó sin dar pruebas, que hay “una inversión récord en EE.UU., con plantas y fábricas surgiendo por todas partes”.

Cabe señalar que las declaraciones del gobernante se dan días después de que el Tribunal Supremo de EEUU, se cuestionó la legalidad de los aranceles que ha impuesto a prácticamente todos los territorios del mundo.

Los jueces federales de mayor rango en el país analizaron si una ley de poderes económicos en emergencias internacionales es suficiente para que el presidente imponga estos gravámenes a otros países sin necesitar el respaldo del Congreso, como defiende la Administración estadounidense, o si necesita el respaldo del legislativo, a quien la Constitución le otorga la potestad, fuera de esta ley, de decidir sobre los impuestos.