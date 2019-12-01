Estados Unidos y Venezuela acuerdan reanudar relaciones diplomáticas y consulares

Estados Unidos y Venezuela acuerdan reanudar relaciones diplomáticas y consulares
Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 18:45:43
Washington D.C., Estados Unidos, 5 de marzo de 2026.- El gobierno de Estados Unidos dio a conocer, a través de un comunicado oficial, que retomará sus relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela.

El Departamento de Estado señaló que esta medida facilitará los esfuerzos de ambos países para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela.

Asimismo, indicó que la colaboración de Estados Unidos se centrará en ayudar al pueblo venezolano mediante un proceso gradual que genere las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente. 

Las relaciones diplomáticas entre ambos países habían permanecido limitadas durante varios años debido a tensiones políticas y sanciones económicas. Con este nuevo acuerdo, se espera que ambas naciones retomen gradualmente la cooperación en distintos ámbitos.

