Estados Unidos intensifica presión militar sobre Irán con nuevos ataques y bloqueo naval

Tampa, Florida, a 14 de julio de 2026.- El gobierno de Estados Unidos reforzó su ofensiva contra Irán al ejecutar una nueva serie de ataques dirigidos contra infraestructura militar, en una operación que coincidió con la reactivación del bloqueo naval a embarcaciones con destino o procedencia de puertos iraníes.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que la ofensiva inició a las 22:00 horas del 14 de julio y se extendió por aproximadamente siete horas. Durante ese periodo, aviones de combate, drones y buques de guerra realizaron ataques de precisión contra decenas de objetivos militares ubicados cerca del estrecho de Ormuz y en distintas zonas costeras iraníes.

Según el mando militar, las acciones estuvieron enfocadas en destruir posiciones de misiles y drones, capacidades navales y sistemas de defensa costera, con la finalidad de disminuir la capacidad de Teherán para poner en riesgo el tránsito de embarcaciones comerciales y la seguridad de sus tripulaciones.

Centcom señaló que esta operación se desarrolló el mismo día en que Washington restableció el bloqueo naval contra buques vinculados con puertos iraníes y afirmó que las fuerzas estadounidenses permanecen listas para responder a cualquier instrucción adicional que emita el presidente Donald Trump.